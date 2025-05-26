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Aydın 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın 26 Mayıs Pazartesi hava durumu gündüz 28°C, gece ise 15°C civarında olacak.

Aydın 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Aydın'da 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu gündüz 28°C, gece ise 15°C civarında olacak. Bu gün yağmurlu bir hava bekleniyor. 27 Mayıs Salı günü gündüz sıcaklığı 27°C, gece 15°C olacak. 28 Mayıs Çarşamba günü ise gündüz 28°C, gece 15°C sıcaklıklar öngörülmekte. Bu günlerde yağmurların devam etmesi bekleniyor.

Mayıs ayı genellikle sıcak ve kuru geçer. Ancak bu yıl yağışlı bir dönem yaşanıyor. Bu durum, tarım faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. Su baskınları gibi sorunlara yol açması da muhtemeldir.

Tarım sektöründeki üreticilerin, yağışların oluşturabileceği su baskınlarına karşı önlem alması önemlidir. Yağışlı havalarda trafik kazalarının artabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle sürücülerin hız limitlerine uyması ve dikkatli olmaları gerekir.

Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri faydalı olacaktır. Gerekirse planlarını ertelemeleri veya kapalı alanlara kaydırmaları önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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