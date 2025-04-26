Aydın 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 26 Nisan 2025 Cumartesi günü hava durumu, bölgesel düzensiz yağmurlarla birlikte 16°C civarında olacak. Nem oranı %68, rüzgar hızı ise 10 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik bekleniyor. 27 Nisan Pazar günü güneşli bir hava olması öngörülüyor. Sıcaklığın 15°C civarında olması bekleniyor. 28 Nisan Pazartesi günü ise bölgesel düzensiz yağmurların devam etmesi ve sıcaklığın yine 15°C civarında olması tahmin ediliyor.

Nisan ayı Aydın'da genellikle 65 mm yağışla birlikte 6 yağmurlu gün ve 10 güneşli saat ile geçiyor. Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve planlarınızı buna göre yapmak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmak da dikkate alınmalıdır.