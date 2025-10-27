Aydın 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 27 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 25°C civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 16°C civarlarında seyredecek. Nem oranı %51. Rüzgar hızı 0.4 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:26'dır. Gün batımı ise 18:13 olarak hesaplanmıştır.

28 Ekim 2025 Salı günü bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 22°C ile 12°C arasında değişecek. 29 Ekim 2025 Çarşamba günü bulutlu bir başlangıç olacak. Güneşin geri dönmesi öngörülüyor. Sıcaklıklar 20°C ile 10°C arasında olacak. 30 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu parlak güneş ışığı altında güneşli olacak. Sıcaklık 22°C ile 12°C arasında seyredecek. 31 Ekim 2025 Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava durumu öngörülüyor. Sıcaklık 21°C ile 12°C arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Özellikle Salı günü gök gürültülü sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Ani su baskınları ve sel riski olabilir. Alçak bölgelerde yaşayanların dikkatli olmaları gerekmektedir. Ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurun. Diğer günlerde hava koşulları stabil görünüyor. Ancak ani değişikliklere karşı dikkatli olmakta fayda vardır.