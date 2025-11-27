HABER

Aydın 27 Kasım Perşembe Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 27 Kasım 2025 Perşembe günü kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 12,3°C ile 20,9°C arasında değişecek. Nem oranı %70 seviyelerinde seyredecek. 28 Kasım 2025 Cuma günü ise şiddetli sağanak yağışlar etkili olacak. Su baskınları ve trafik kazaları riski oluşabilir. Yoğun yağış günlerinde su geçirmez ayakkabılar ve şemsiye kullanmak önemli. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek gerek.

Cansu Akalp

Aydın'da 27 Kasım 2025 Perşembe günü hava koşulları kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık en düşük 12,3°C en yüksek 20,9°C arasında değişecek. Nem oranı %70 civarında seyrederken, rüzgar hızı 4 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:00, gün batımı ise 17:50 olarak bekleniyor.

28 Kasım 2025 Cuma günü Aydın'da şiddetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklık en düşük 14°C ve en yüksek 21°C arasında olacak. Cumartesi ve Pazar günleri kısa süreli sağanak yağışların görülmesi öngörülüyor. Sıcaklık en düşük 12°C ve en yüksek 18°C arasında değişecek.

Bu dönemde Cuma günü beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle olumsuz durumlar yaşanabilir. Su baskınları ve trafik kazaları gibi sorunlar meydana gelebilir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Şemsiye taşımak da önemlidir. Yoğun yağış saatlerinde mümkünse dışarıda bulunmaktan kaçınmak gereklidir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak güvenliğiniz açısından önem taşır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı buna göre düzenlemek en sağlıklı yaklaşımdır.

