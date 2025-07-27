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Aydın 27 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın 27 Temmuz 2025 Pazar günü, yüksek sıcaklık ve güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Aydın 27 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Aydın'da 27 Temmuz 2025 Pazar günü hava sıcaklıkları 35°C ile 44°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar devam edecek. 28 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 42°C, 29 Temmuz Salı günü 41°C ve 30 Temmuz Çarşamba günü 40°C civarında olacak.

Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olmaları gerekmektedir. Gerektiğinde serin ortamlarda zaman geçirmeleri önerilir.

Bu sıcak hava koşullarında orman yangınları riski de artmaktadır. Ormanlık alanlarda ateş yakmak ve sigara izmariti atmak gibi davranışlardan kaçınmak hayati önem taşır. Yerel yönetimlerin ve ilgili kurumların uyarılarını takip etmek, gerekli önlemleri almak kritik öneme sahiptir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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