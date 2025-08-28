Aydın 28 Ağustos Perşembe hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 28 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 26°C civarında, akşam ve gece ise 23°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar sabah saatlerinde kuzeyden 9 km/saat, gündüz batıdan 20 km/saat, akşam kuzeybatıdan 14 km/saat ve gece kuzeyden 9 km/saat hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %54 ile %64 arasında değişecek.

29 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığının 36°C, 30 Ağustos Cumartesi günü 34°C ve 31 Ağustos Pazar günü 34°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Aydın'da bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek seviyelerde seyredecek. Aşırı sıcaklardan korunmak için bol su tüketilmeli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanılmalı. Cilt korunmalı ve güneş gözlüğü takılarak gözler UV ışınlarından korunmalı. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması önemlidir. Evde veya iş yerinde serin ortamlar oluşturmak için klima veya vantilatör kullanılabilir. Perdeler kapalı tutulmalı ve güneş ışığının doğrudan girmesi engellenmelidir. Aşırı sıcakların neden olabileceği sağlık sorunlarına karşı dikkat edilmeli. Herhangi bir rahatsızlık durumunda sağlık profesyoneline başvurulmalıdır.