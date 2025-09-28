Aydın 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklıkları 28°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 16°C seviyelerinde seyredecek. Gündüzleri sıcaklıklar benzer şekilde 28°C olacak. Gece sıcaklıkları da 16°C seviyelerinde devam edecek.

29 Eylül Pazartesi günü hava durumu yağmurlu olacak. 30 Eylül Salı günü de yağmur bekleniyor. 1 Ekim Çarşamba günü açık hava koşulları öngörülüyor. 2 Ekim Perşembe günü de açık hava şartları hakim olacak. 3 Ekim Cuma günü yer yer sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önem taşıyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da faydalı. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabıları ve şemsiyeleri kullanmalısınız. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Hava sıcaklıklarındaki değişikliklere karşı denge sağlamak için dengeli beslenmeye dikkat etmelisiniz. Ayrıca yeterli su tüketmek de vücut direncini artıracaktır.