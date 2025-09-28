HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 28 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu bulutlu ve güneşli arasında değişkenlik gösterecek.

Aydın 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklıkları 28°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 16°C seviyelerinde seyredecek. Gündüzleri sıcaklıklar benzer şekilde 28°C olacak. Gece sıcaklıkları da 16°C seviyelerinde devam edecek.

29 Eylül Pazartesi günü hava durumu yağmurlu olacak. 30 Eylül Salı günü de yağmur bekleniyor. 1 Ekim Çarşamba günü açık hava koşulları öngörülüyor. 2 Ekim Perşembe günü de açık hava şartları hakim olacak. 3 Ekim Cuma günü yer yer sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önem taşıyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da faydalı. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabıları ve şemsiyeleri kullanmalısınız. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Hava sıcaklıklarındaki değişikliklere karşı denge sağlamak için dengeli beslenmeye dikkat etmelisiniz. Ayrıca yeterli su tüketmek de vücut direncini artıracaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fırtına öncesi sessizlik! Yeni haftanın gündemi bu olacak...Fırtına öncesi sessizlik! Yeni haftanın gündemi bu olacak...
Mersin'de kahreden kaza! İşçileri taşıyordu, tıra çarptı: 3 ölüMersin'de kahreden kaza! İşçileri taşıyordu, tıra çarptı: 3 ölü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.