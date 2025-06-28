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Aydın 28 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın 28 Haziran 2025 Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 31°C civarında olması bekleniyor.

Aydın 28 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Aydın'da 28 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 31°C civarında. Gece sıcaklığı ise 20°C olacak. Nem oranı %24. Rüzgar hızı 29.9 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 29 Haziran Pazar günü gündüz sıcaklığı 32.8°C, gece sıcaklığı 13.6°C olacak. 30 Haziran Pazartesi günü gündüz 28.3°C, gece 9.4°C olarak tahmin ediliyor. 1 Temmuz Salı günü gündüz sıcaklığı 28.8°C, gece 10.9°C olacak. 2 Temmuz Çarşamba günü gündüz 33.6°C, gece 12.0°C öngörülüyor. 3 Temmuz Perşembe günü gündüz 34.3°C, gece 12.8°C olacak. 4 Temmuz Cuma günü gündüz 35.3°C, gece 12.6°C tahmin ediliyor. 5 Temmuz Cumartesi günü gündüz 38.2°C, gece 20.3°C olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle yüksek. Nem oranı artacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemli. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelir. Doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak faydalı. Koruyucu giysiler giymek ve bol su tüketmek de önemlidir. Hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu kişilerin aşırı sıcaklardan korunması önerilir. Serin ortamlarda vakit geçirmeleri tavsiye edilir. Ayrıca, dehidrasyon riskine karşı düzenli olarak su içmek gerekir. Ağır yemeklerden kaçınmak da önemlidir. Yüksek sıcaklıklar hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Hava kalitesinin düşük olduğu dönemlerde, solunum yolu rahatsızlıkları olanların dışarı çıkarken maske takmaları önerilir. Mümkünse kapalı alanlarda kalmak faydalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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