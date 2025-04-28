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Aydın 28 Nisan Pazartesi hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak, kaç derece?

Aydın'da havanın açık olması bekleniyor. 28 Nisan Pazartesi günü Aydın'da hava gündüz saatlerinde 23°C, gece saatlerinde ise 10°C olarak tahmin ediliyor.

Aydın 28 Nisan Pazartesi hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak, kaç derece?
Nilgün Akbıyık

Aydın'da 28 Nisan 2025 Pazartesi günü hava durumu gündüz saatlerinde 23°C, gece saatlerinde ise 10°C olarak tahmin edilmektedir. Hava genellikle açık olacak. Yağış beklenmemektedir. Bu sıcaklıklar, Aydın'ın tipik Nisan sonu iklim koşullarına uygundur.

Önümüzdeki günlerde, 29 Nisan'dan 4 Mayıs'a kadar hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi beklenmektedir. Gündüz sıcaklıkları 24-25°C arasında, gece sıcaklıkları ise 11-13°C civarında olacaktır. 29 Nisan'da hava açık olacak. 1 ve 4 Mayıs tarihlerinde parçalı bulutlu, 2 ve 4 Mayıs tarihlerinde ise yağmurlu hava koşulları öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde açık hava etkinlikleri planlayanların yanlarında uygun yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Gündüz sıcaklıklarının 24-25°C civarında olması, hafif ve rahat kıyafetlerin tercih edilmesini gerektirir. Gece saatlerinde sıcaklıkların 11-13°C arasında olması nedeniyle akşamları serin olabileceğini göz önünde bulundurarak yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanızda yarar vardır.

Aydın'da Nisan ayı genellikle 13 güneşli gün, 8 uzun süre yağışlı gün ve 2 yağışsız, bulutlu gün ile geçmektedir. Nem oranı %63 civarındadır. Yıllık ortalama yağış miktarı 54 milimetre olarak kaydedilmektedir. Bu veriler, Aydın'ın Nisan ayındaki iklim özelliklerini yansıtmaktadır.

Aydın'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle ılıman ve değişken olacaktır. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeniz önemlidir. Buna göre hazırlık yapmanız, konforlu ve sağlıklı bir deneyim yaşamanıza yardımcı olacaktır.

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hava durumu Aydın
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