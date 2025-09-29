Aydın 29 Eylül Pazartesi hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 29 Eylül 2025 Pazartesi günü, hava durumu genellikle sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 26°C civarında, akşam sıcaklığı ise 24°C olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Hızı 10-16 km arasında değişecek. Nem oranı sabah %74, gündüz %48, akşam %62 ve gece %81 seviyelerinde olacak. Basınç değerleri 1004-1005 hPa arasında değişiklik gösterecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 30 Eylül Salı günü gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı ise 13°C olacak. 1 Ekim Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 10°C olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde gündüz saatlerinde sıcaklık yüksek olacak. Nem oranı da değişkenlik gösterecek. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda olmaktan kaçınmalıdır. Nem oranının yüksek olduğu sabah ve gece saatlerinde alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olunmalıdır. Uygun önlemlerin alınması faydalı olacaktır.