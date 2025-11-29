Aydın 29 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 29 Kasım 2025 Cumartesi günü, hava koşulları değişken olacak. Şehrin farklı bölgelerinde farklı durumlar bekleniyor.

Efeler ilçesinde, hava sıcaklığı 11.4°C civarında olacak. Nem oranı %91'e ulaşacak. Bu, kapalı ve bulutlu hava anlamına geliyor.

Didim ilçesinde, hava sıcaklığı 14.7°C civarında olacak. Nem oranı %65 seviyelerinde seyredecek. Bu ise hafif çiseleyen yağmurlu bir günü işaret ediyor.

Kuşadası'nda, hava sıcaklığı 19.6°C civarında bekleniyor. Nem oranı %73 seviyelerinde olacak. Hafif sağanak yağmur da bu bölgede yaşanacak.

30 Kasım Pazar günü, bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu bir hava öngörülüyor. 1 Aralık Pazartesi günü ise güneşli bir hava durumunun yaşanması bekleniyor. 2 Aralık Salı ve 3 Aralık Çarşamba günleri parçalı bulutlu hava koşulları devam edecek.

Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun yağmurluk giymek faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabı giymeyi unutmayın. Nem oranı yüksekse alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olunmalıdır. Gerektiğinde antihistaminik kullanılması önerilir. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanız önemlidir. Bu şekilde olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olabilirsiniz.