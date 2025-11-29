HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın 29 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 29 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Efeler ilçesinde hava sıcaklığı 11.4°C ve nem oranı %91 ile kapalı bir atmosfer yaşanacak. Didim'de sıcaklık 14.7°C iken, hafif yağmurlar bekleniyor. Kuşadası'nda ise 19.6°C ve hafif sağanak yağmur öngörülüyor. Hava durumunu dikkate alarak günlük programlarınızı düzenlemek, olumsuz sürprizlerle karşılaşmamanızı sağlayacaktır.

Aydın 29 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Aydın'da 29 Kasım 2025 Cumartesi günü, hava koşulları değişken olacak. Şehrin farklı bölgelerinde farklı durumlar bekleniyor.

Efeler ilçesinde, hava sıcaklığı 11.4°C civarında olacak. Nem oranı %91'e ulaşacak. Bu, kapalı ve bulutlu hava anlamına geliyor.

Didim ilçesinde, hava sıcaklığı 14.7°C civarında olacak. Nem oranı %65 seviyelerinde seyredecek. Bu ise hafif çiseleyen yağmurlu bir günü işaret ediyor.

Kuşadası'nda, hava sıcaklığı 19.6°C civarında bekleniyor. Nem oranı %73 seviyelerinde olacak. Hafif sağanak yağmur da bu bölgede yaşanacak.

30 Kasım Pazar günü, bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu bir hava öngörülüyor. 1 Aralık Pazartesi günü ise güneşli bir hava durumunun yaşanması bekleniyor. 2 Aralık Salı ve 3 Aralık Çarşamba günleri parçalı bulutlu hava koşulları devam edecek.

Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun yağmurluk giymek faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabı giymeyi unutmayın. Nem oranı yüksekse alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olunmalıdır. Gerektiğinde antihistaminik kullanılması önerilir. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanız önemlidir. Bu şekilde olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karadeniz'de bir saldırı daha! VIRAT Gemisi hedef alındıKaradeniz'de bir saldırı daha! VIRAT Gemisi hedef alındı
Kırklareli’nde yağışlı yolda zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdiKırklareli’nde yağışlı yolda zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.