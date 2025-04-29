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Aydın 29 Nisan Salı hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum...

Aydın 29 Nisan Salı hava durumu tahminleri merak ediliyor. Bugün Aydın'da hava durumunun açık ve güneşli olması bekleniyor.

Aydın 29 Nisan Salı hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum...
Nilgün Akbıyık

Aydın'da 29 Nisan 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece sıcaklıkları ise 11°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Nisan ayı için tipik değerlerdir. Nisan ayında gündüz ortalama sıcaklıkları 20°C ile 26°C arasında değişir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 30 Nisan Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 24°C, gece sıcaklıkları ise 11°C olacak. 1 Mayıs Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 25°C, gece sıcaklıkları 12°C, 2 Mayıs Cuma günü ise gündüz 25°C, gece 12°C tahmin edilmektedir.

Bu dönemde hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Yağış ihtimali düşük seviyelerde kalacaktır. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte gündüz saatlerinde UV endeksi yükselebilir. Güneşe çıkarken koruyucu önlemler almak önemlidir. Güneş kremi kullanmak, şapka takmak ve güneş gözlüğü kullanmak cilt ve göz sağlığını korumaya yardımcı olur.

Gündüz saatlerinde sıcaklıkların artmasıyla birlikte, açık hava etkinlikleri yaparken bol su içmek önemlidir. Bu, vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olur. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve gerektiğinde serin ortamlarda dinlenmek sağlığınız için faydalıdır.

Hava koşullarının ani değişimlere neden olabileceğini unutmamak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve planlarınızı esnek tutmak, olası olumsuz durumların önüne geçmek açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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