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Aydın 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 29 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Aydın 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Aydın'da 29 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 37°C civarında bekleniyor. Nem oranı %78 seviyesinde. Rüzgarın hızı ise 1.44 km/s tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 30 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 39°C, 31 Temmuz Perşembe günü ise yine 39°C civarında olması bekleniyor. Ağustos ayının ilk günlerinde sıcaklığın 37°C ile 38°C arasında seyretmesi tahmin ediliyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için dikkat edilmesi gereken bir durum. Sıcak havalarda, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketimi önemlidir. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Tarım sektöründe çalışanların, erken saatlerde veya akşam serinliğinde çalışmaları önerilir. Öğle saatlerinde gölgelik alanlarda dinlenmeleri önemlidir.

Yüksek sıcaklıkların orman yangınları riskini artırabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle ormanlık alanlarda ateş yakılmamalı ve sigara izmaritleri doğaya atılmamalıdır.

Aydın'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşullarının sürmesi bekleniyor. Bu dönemde bireylerin ve tarım sektörünün sağlık ve güvenliği ön planda tutarak gerekli önlemleri alması önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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