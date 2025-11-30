HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 30 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 16°C civarında, en düşük ise gece 11°C bekleniyor. İlerleyen günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 1 Aralık'ta güneşli hava, 18°C sıcaklıkla kendini gösterecek. Rüzgar hızı 2.8 km/s, nem oranı ise %69 olarak tahmin ediliyor. Serin havalara karşı hazırlıklı olmak önemli bir husus.

Aydın 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 30 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu. Gün boyunca hafif yağmurlu ve bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 16°C olacak. Gece ise en düşük sıcaklık 11°C civarında bekleniyor. Nem oranı %69 olarak öngörülüyor. Rüzgar hızı ise 2.8 km/s olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının sakinleşmesi bekleniyor. 1 Aralık Pazartesi günü güneşli bir hava öngörülüyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 18°C olacak. Gece sıcaklığı ise 11°C civarında tahmin ediliyor. 2 Aralık Salı günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı yine 18°C olacak. Gece sıcaklığı ise 10°C civarında bekleniyor. 3 Aralık Çarşamba günü yüksek bulutlar arasından güneşin görünmesi tahmin ediliyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 18°C olacak. Gece sıcaklığı ise 12°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişken olabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak faydalıdır. Hafif yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Uygun bir yağmurluk giymek, ıslanmaktan korunmaya yardımcı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneşli havalarda güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Rüzgar hafif olacağı tahmin ediliyor. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak her zaman en iyisidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kağıthane'de taksici tartıştığı motosikletliye sopayla saldırdıKağıthane'de taksici tartıştığı motosikletliye sopayla saldırdı
Malatya’da bıçaklı kavga: 2 yaralıMalatya’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.