Aydın 30 Nisan Çarşamba hava durumu! Bugün Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 30 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 11°C olarak öngörülmektedir. Bu sıcaklık değerleri, Aydın'ın Nisan ayı için tipiktir.

1 Mayıs Perşembe günü gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı 12°C olacak. Bu günün hava durumu parçalı bulutlu tahmin edilmektedir. 2 Mayıs Cuma günü için gündüz sıcaklığının 25°C, gece sıcaklığının 12°C olması öngörülüyor. Bu gün yağmurlu bir hava bekleniyor. 3 Mayıs Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı 12°C olacak. Parçalı bulutlu bir hava durumunun yaşanması beklenmektedir. 4 Mayıs Pazar günü gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı 13°C olacak. Bu gün de yağmurlu bir hava tahmin edilmektedir. 5 Mayıs Pazartesi günü gün içinde sıcaklık 25°C, gece sıcaklığı 12°C olacak. Açık bir hava bekleniyor. 6 Mayıs Salı günü için de gündüz 25°C, gece 12°C tahmin edilmektedir. Açık bir hava koşulunun hakim olması öngörülmektedir.

Aydın'da Mayıs ayı ortalama 21°C sıcaklık, 15.1°C minimum sıcaklık ve 26.7°C maksimum sıcaklık değerleri ile geçmektedir. Bu dönemde yağış miktarı yaklaşık 38 mm, nem oranı ise %54'tür. Yağmurlu gün sayısı 4, güneşli gün sayısı ise 19'dur.

Aydın'da hava koşulları genellikle sıcak ve kuru olmaktadır. Yaz aylarına doğru sıcaklıkların artması beklenmektedir. Gündüz saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelir. Bu nedenle güneşten korunmak önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve açık hava etkinliklerini sabah veya akşam saatlerine planlamak, güneşin zararlı etkilerinden koruyacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Bu nedenle, hava durumunu düzenli takip etmek faydalıdır.