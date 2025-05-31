Aydın 31 Mayıs Cumartesi hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu, gündüz saatlerinde 28°C, gece saatlerinde ise 15°C civarında olacaktır. Hava açık olacaktır. Bu tarihte gün uzunluğu yaklaşık 14 saat 36 dakika olacaktır.

1 Haziran Pazar günü, gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı 15°C civarında olması bekleniyor. Hava koşulları yine açık olacaktır. 2 ve 3 Haziran Pazartesi ve Salı günlerinde, gündüz sıcaklıklarının 29°C, gece sıcaklıklarının 16°C civarında olması tahmin ediliyor. Hava koşulları ise parçalı bulutlu olacak.

Aydın'da Mayıs ayı boyunca ortalama gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı ise 15.1°C olarak kaydedilmiştir. Bu dönemde yağış miktarı 38 mm'ye ulaşmıştır. Nem oranı ise ortalama %54'tür.

Haziran ayı boyunca Aydın'da ortalama gündüz sıcaklığı 26.2°C, gece sıcaklığı ise 19.8°C olarak beklenmektedir. Yağış miktarının 12 mm olması ve nem oranının %43 civarında olması öngörülmektedir.

Aydın'da hava koşulları genellikle sıcak ve kuru olmaktadır. Haziran ayında sıcaklıkların artması ve nem oranının düşmesi beklenmektedir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların, güneş ışınlarından korunmak için uygun önlemler alması önemlidir.

Haziran ayında yağış miktarının azalmasıyla birlikte, su kaynaklarının korunması gerekmektedir. Su tasarrufu konusunda daha dikkatli olunması önemlidir.

Yüksek sıcaklıkların artmasıyla birlikte, serinlemek için bol su içmek faydalı olacaktır. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir.