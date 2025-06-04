Aydın 4 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 4 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu şöyle olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29°C, gece saatlerinde ise 16°C civarında seyredecek. Hava açık kalacak. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerleriyle uyumludur. Aydın'da Haziran ayında ortalama gündüz sıcaklığı 26.2°C, gece sıcaklığı ise 19.8°C'dir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 5 Haziran Perşembe günü gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı 16°C olacak. 6 Haziran Cuma günü ise gündüz sıcaklığı 30°C, gece sıcaklığı 16°C civarında kalacak. Hava yine açık olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Aydın'da Haziran ayında ortalama gündüz sıcaklığı 26.2°C, gece sıcaklığı ise 19.8°C'dir.

Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun koşullar sağlıyor. Ancak, yüksek sıcaklıkların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini unutmamak önemlidir.

Sıcak havalarda, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde yani 10:00 ile 16:00 arasında, doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken şapka ve güneş gözlüğü kullanarak başınızı ve gözlerinizi korumak önemlidir. Ayrıca, bol su içerek vücudunuzun su dengesini korumaya özen gösterin.

Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, vücudunuzun serin kalmasına yardımcı olacaktır. İç mekanlarda serinliği sağlamak için klima veya vantilatör gibi serinletici cihazlar kullanabilirsiniz.

Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sıcak havalarda daha dikkatli olması gerektiğini unutmamak önemlidir. Bu grupların aşırı sıcaklardan korunması ve gerektiğinde serin ortamlarda bulunmaları sağlanmalıdır.