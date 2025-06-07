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Aydın 7 Haziran Cumartesi hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın 7 Haziran Cumartesi hava durumu açık ve güneşli olacak.

Aydın 7 Haziran Cumartesi hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Aydın'da 7 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklarının 30°C civarında, gece ise 17°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının Aydın için tipik değerleridir. Haziran ayında ortalama gündüz sıcaklıkları 26.2°C, gece sıcaklıkları ise 19.8°C civarındadır.

8 Haziran Pazar günü hava durumu yine açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklarının 31°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. 9 Haziran Pazartesi günü 31°C civarında sıcaklık öngörülüyor. Bu gün yağmurlu bir hava yaşanacak. 10 Haziran Salı günü ise sıcaklıklar yine 31°C civarında olacak ve açık bir hava bekleniyor.

Aydın'da Haziran ayı boyunca genellikle açık ve güneşli hava koşulları hakimdir. Ortalama gündüz sıcaklıkları 26.2°C, gece sıcaklıkları 19.8°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı düşüktür. Nem oranı ortalama %43'tür.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarıda vakit geçirirken şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak cilt sağlığı için faydalıdır. Bol su tüketerek vücudun susuz kalmasını önlemek gerekir. Ayrıca, spor yaparken veya ağır işler yaparken serin saatleri tercih etmek aşırı yorgunluktan kaçınmanıza yardımcı olacaktır. Bu önlemler sağlığınızı korumanıza katkı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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