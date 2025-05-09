Aydın 9 Mayıs Cuma hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 9 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu parçalı bulutlu ve ara ara şiddetli yağmurlu olarak beklenmektedir. Gündüz en yüksek sıcaklık 25°C, gece en düşük sıcaklık ise 13°C civarında olacaktır. Nem oranı %60 civarında seyredecek. Rüzgar hızı 14 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

10 Mayıs Cumartesi günü hava parçalı bulutlu ve ara ara orta kuvvetli yağmurlu olacak. En yüksek sıcaklık 25.4°C, en düşük sıcaklık ise 13.1°C olarak öngörülmektedir. Nem oranı %60, rüzgar hızı ise 13.7 km/saat tahmin edilmektedir.

11 Mayıs Pazar günü hava yine parçalı bulutlu ve orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlı olacak. En yüksek sıcaklık 25.4°C, en düşük sıcaklık 13.1°C olarak beklenmektedir. Nem oranı %60, rüzgar hızı 13.7 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

12 Mayıs Pazartesi günü hava parçalı bulutlu ve ara ara şiddetli yağmurlu olacak. En yüksek sıcaklık 26.2°C, en düşük sıcaklık 13.4°C olarak öngörülmektedir. Nem oranı %60, rüzgar hızı ise 14.4 km/saat tahmin edilmektedir.

Mayıs ayı boyunca Aydın'da ortalama sıcaklıklar gündüz 21°C, gece 15.1°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı 38 mm, nem oranı ise %54 olarak kaydedilmektedir.

Bu hava koşulları göz önüne alındığında, yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Ayrıca, yağışların yoğun olduğu dönemlerde trafikte dikkatli olunmalı, araçların lastiklerinin yeterli diş derinliğine sahip olduğundan emin olunmalıdır. Sıcaklıkların 25°C civarında seyrettiği günlerde, açık hava etkinlikleri planlanırken güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir.