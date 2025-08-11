HABER

Aydın bu şüpheli ölümü konuşuyor: Hulusi Akşit'in cansız bedeni bulundu! Esnaf Odaları Birliği ve Türkiye Kahveciler Federasyonu başkanıydı

Aydın Esnaf Odaları Birliği’nin uzun dönem başkanlığını yapan ve bir dönem Türkiye Kahveciler Federasyonu Başkanlığı’nı da yürüten Hulusi Akşit evinde ölü bulundu. Akşit’in ölümü şüpheli bulunurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın Efeler ilçe merkezi Zafer Mahallesi’nde ikamet eden Hulusi Akşit’ten Cuma gününden bu yana haber alamayan yakınları, eve girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı.

CANSIZ BEDENİ SANDALYEDE BULUNDU

Hulusi Akşit, evin mutfak bölümünde sandalyede ölü vaziyette bulundu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konula olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN SON CUMA GÜNÜ TELEFONDA KONUŞMUŞ

Aydın Karacasu doğumlu olan 78 yaşındaki Hulusi Akşit’in evinde yalnız yaşadığı Kuşadası’nda olan kızı ile en son cuma günü görüştüğü ve cuma gününden beri telefonlara cevap vermediği öğrenildi.
