Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tansiyon yükseldi! Özlem Çerçioğlu toplantıyı erteledi

Aydın'da geçtiğimiz hafta yaşanan arbedelerden dolayı ertelenen ve Özlem Çerçioğlu başkanlığında gerçekleştirilen Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tansiyon yine yükseldi. Yaşanan uzun süren tartışma ve gerginlikler nedeniyle, Başkan Çerçioğlu "Ben bu meclisi bu şekilde yönetemem" diyerek toplantıyı 14 Ekim Salı günü saat 18.00'e ertelediğini duyurarak oturumu kapattı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun geçtiğimiz ay Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa edip Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) katılması ile başlayan meclis krizi bugün de çözülemedi. 12 Eylül Cuma günü gerçekleştirilen oturumda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun partilerinden istifa etmesini protesto eden CHP'liler ile protestoya karşılık veren AK Partili taraflar arasında yaşanan arbede nedeniyle oturum 16 Eylül'e ertelenmişti.

TARTIŞMALAR YAŞANDI

Oturum öncesi Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde alınan geniş güvenlik önlemlerine rağmen Belediye Meclisi'nde yaşanan gerginlikler nedeniyle oturum yine gerçekleştirilemedi. Meclis Başkanı Özlem Çerçioğlu uzun süren tartışma ve gerginlikler nedeniyle oturumu 14 Ekim Salı günü saat 18.00'e erteledi.

Bugün saat 18.00'de başlayacak olan oturum öncesi Aydın Emniyet Müdürlüğü tarafından Aydın Büyükşehir Belediye binası girişi barikatla çevrilerek tüm girişler kontrol altına alındı. Buna rağmen meclis salonunun hıncahınç dolduğu Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin bina dışında ve içerisinde aldıkları geniş güvenlik önlemleri arasında gerçekleştirilen toplantıya Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlık etti. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda CHP'li üyelerin ek gündem maddesi taleplerinin Başkan Çerçioğlu tarafından kabul görmemesi mecliste tansiyonu yükselten ilk durum olurken, CHP grubu komisyonlara sevk edilmesi önerilen maddelere ret oyu verdi.

Yaşanan durum sonrası CHP Grup Başkan Vekili Ömer Günel ve Özlem Çerçioğlu arasında sık sık kısa süreli gerginlik yaşandı. Çerçioğlu Günel'e, "Hepimiz tüm belediye başkanları ve meclis üyeleri hizmet için buradayız ve Aydın'a hizmet etmekle mükellefiz. Burada ret oylarınız geçerli değil. Belediye başkanlığı yapmışsınız ancak nasıl belediye yönetildiğini öğrenmemişsiniz. Aydın'a yapılacak hizmetleri diyorum ki, komisyonlarda görüşülsün. Köylere yol yapacağız. Yeni Dörtyol Kavşağı'na köprülü kavşak yapacağız. Yeni Dörtyol Kavşağı'na köprülü kavşak yapacağız diyoruz komisyonda görüşülmesin diyorlar. İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu özel komisyonlardır ve mutlaka komisyona gitmek zorundadır. Belediye meclisi çalışma yönetmeliği 8'inci maddesinde bu açıkça belirtilmiştir. Siz kararlara ret vererek Aydın'a hizmeti engelliyorsunuz" dedi.

SLOGANLAR YÜKSELİNCE MECLİS ERTELENDİ

Yaşanan gerginliğin ardından Başkan Çerçioğlu oturuma 10 dakika ara verdi. Aranın ardından geri dönerek koltuğuna oturan Başkan Çerçioğlu, CHP'li belediye başkanlarının ve bazı üyelerin yerinde olmadığını fark etti. Meclis üyelerine seslenerek salonda bulunmayanlara telefon açılarak haber verilmesini isteyen Çerçioğlu'na Başkan Vekili Polat Bora Mersin, "Siz devam edin, sabaha kadar burada beklemeyelim. Kendileri hizmete karşılar, belki de gelmeyeceklerdir" ifadelerini kullandı.

Mersin'in sözlerinin ardından CHP'li meclis üyeleri salona geri döndü. CHP'li üyeler ve Çerçioğlu arasında tansiyon yükselirken, salondan CHP'li meclis üyeleri aleyhine sloganlar yükseldi. Başkan Çerçioğlu bu durum üzerine, "Ben bu meclisi bu şekilde yönetemem" diyerek toplantıyı 14 Ekim Salı günü saat 18.00'e ertelediğini duyurarak oturumu kapattı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

