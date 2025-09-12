HABER

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında gerginlik! Salona polis girdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, eylül ayı olağan meclis toplantısı CHP ve AK Parti’li üyeler arasında yaşanan gerginlik nedeniyle 16 Eylül'e ertelendi. Salonun polis ekipleri eşliğinde boşaltılmasıyla gerginlik sona erdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bugün 18.00'de yapılacak eylül alı olağan toplantısına meclis üyeleri eksiksiz katılım sağladı. CHP’li üyeler salonda yer kalmadığı için içeri alınmak istenmedi. Ancak CHP’liler, zor da olsa salona girdi.

ÇERÇİOĞLU TOPLANTIYA GELMEDİ

Toplantıya başkanlık yapması beklenen, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise toplantıya gelmedi. Onun yerine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Polat Bora Mersin toplantıya başkanlık yaptı. Salonda meclisi takip etmek isteyen CHP’li üyeler ile AK Parti’li üyeler karşı karşıya geldi. Tıklım tıklım dolu salonda karşılıklı sloganlar atıldı. CHP'li bir üyenin meclise başkanlık eden Mersin’e kalem fırlatmasıyla gerginlik tırmandı. Başkan Mersin, toplantıyı 16 Eylül saat 18.00’e erteledi.

Mersin'in salondan ayrılmasıyla sloganlar tekrar başladı. Taraflar kontrollü olarak belediye binasından polis ekipleri tarafından çıkarıldı. Belediye binasının önünde AK Parti’liler Recep Tayyip Erdoğan sloganları atmaya bir süre daha devam edip, ardından dağıldı.

