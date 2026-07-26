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Aydın Büyükşehir’den Gençlik Parkı’nda kapsamlı bakım çalışması

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki park ve yeşil alanlarda sürdürdüğü bakım çalışmalarına Efeler ilçesindeki Gençlik Parkı’nda devam etti.

Aydın Büyükşehir’den Gençlik Parkı’nda kapsamlı bakım çalışması

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki park ve yeşil alanlarda sürdürdüğü bakım çalışmalarına Efeler ilçesindeki Gençlik Parkı’nda devam etti. Parkta budama, yabani ot temizliği ve çim serme çalışmaları gerçekleştirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım, yenileme ve düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Efeler ilçesinde bulunan Gençlik Parkı’nda kapsamlı bakım ve yenileme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında ağaç ve bitkilerde budama yapılırken, trimör uygulamaları ile yabani ot temizliği gerçekleştirildi. Ayrıca yeşil alanlar yeniden düzenlenerek çim serme çalışmaları tamamlandı.

Aydın Büyükşehir’den Gençlik Parkı’nda kapsamlı bakım çalışması 1

Meşrutiyet Mahallesi Muhtarı Şefika Uysal, çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Uysal, "Mahallemizde bulunan Gençlik Parkı’nda gerçekleştirilen çevre düzenleme, ağaç budama ve bakım çalışmalarından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyorum. Mahallemize gösterilen ilgi ve hizmetlerden dolayı emeği geçen tüm Büyükşehir Belediyesi ekiplerine şükranlarımı sunuyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Aydın Büyükşehir’den Gençlik Parkı’nda kapsamlı bakım çalışması 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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