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Batman’da yıkım sırasında kaza

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Gökçepınar köyünde harabe bir evin yıkım çalışmaları sırasında talihsiz bir kaza meydana geldi. Yıkım esnasında kontrolden çıkan iş makinesi devrilirken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Batman’da yıkım sırasında kaza

Edinilen bilgilere göre, Gökçepınar köyünde zamanla metruk hale gelen ve tehlike arz eden taş yapılı bir evin yıkımı sırasında çalışma yürüten paletli ekskavatör, zemin çökmesi ve moloz kayması sonucu dengesini kaybetti. Yan yatarak taş duvarların üzerine devrilen iş makinesinde maddi hasar meydana geldi. Devrilme sırasında çevrede bulunan vatandaşlar ve operatör büyük panik yaşadı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı.
Yan yatan iş makinesinin bölgeden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Batman’da yıkım sırasında kaza 1

Batman’da yıkım sırasında kaza 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Batman
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