Aydın Büyükşehir’in doğa yürüyüşleri devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen trekking etkinlikleri devam ediyor.

Aydınlı doğaseverlerin ve sporcuların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşlerde vatandaşlar; Aydın’ın eşsiz güzellikteki doğasını, kültürel ve tarihi zenginliklerini ziyaret etme, yakından inceleme şansına da erişiyor.

Trekking etkinliklerinin yeni rotası Nazilli ilçesinde bulunan Mastaura Antik Kenti oldu. 8,5 kilometrelik yürüyüş yolunda gerçekleştirilen arkeoloji ve kültür yürüyüşüne vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Eşsiz etkinliğe Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin uzman personelleri de eşlik etti, bölge hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe katılan doğaseverler ve sporcular unutulmaz bir gün yaşadıklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

