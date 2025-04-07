Aydın’da 1 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi: 3 kişi tutuklandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ovaeymir Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Evde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 2 parça halinde 1 kilo 200 gram sentetik kannabinoid, 11,85 gram bonzai, 1 ham madde çözeltici, bonzai emdirildiği değerlendirilen 54 adet dolu makaron, 4 ruhsatsız tabanca ve 14 fişek ele geçirildi.

Evde bulunan O.T., M.A., M.T., S.P., ve İ.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.T. savcılıktan serbest, M.A. adli kontrolle serbest kalırken, S.P ile İ.G. tutuklandı. 10 yıl 4 ay ve 12 gün hapis kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.T. de tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır