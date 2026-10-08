Ticaret Bakanı Bolat’tan 170 milyon liralık para çekme işlemi iddiasına ilişkin açıklama

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bir televizyon programında öne sürülen iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İddiaları kesin bir dille yalanlayan Bolat, "İftira ve tezvirat yayanlara karşı tespiti durumunda gerekli hukuki işlem başlatılacaktır" dedi.

TİCARET BAKANI BOLAT'TAN O İDDİALARA YANIT

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün akşam Sözcü TV’de iki gazetecinin şahsımın ismini vererek soruşturulan şirketlerden biri olan Hedef Yatırım’da 16 Eylül 2026 tarihinde 7 finansal şirkete yapılan operasyon öncesinde Sayın Ümit Özlale tasarruf hesabımı kapattığıma ve ‘400 koydu, 800 aldı’ şeklinde ifade edilen iftirayı anında çürüttükten sonra iftira sırasının size geldiği sorduğunuz sorudan anlaşılmaktadır. Her şeyden önce bir ilim adamı olduğunuz halde piyasa bilgileri konusunda yeterli donanımınızın olmadığı ve bir meslektaşınıza iftira atacak kadar ilim ahlak yoksunu olduğunuz da anlaşılmaktadır.

Hedef Yatırım şirketinde 26 Şubat 2024’te, yani 2 yıl 8 ay önce başlattığım Sukuk hesabımın hükümetimizin 7 finansal şirkete karşı başlattığı 16 Eylül operasyonundan sonra tasfiye için Ziraat Bankasına devredildiği zaten açık bir gerçektir. O zaman 170 milyon liralık bir para çekme işlemi nasıl olmaktadır. Bu birinci yalandır" ifadelerini kullandı.

"SİZE AÇIK DAVETİM..."

Bakan Bolat, Merkezi Kayıt Kurulu'nun (MKK) doğrudan şahıs talimatı ile işlemi yapabilmesinin kanunlara göre yasak olduğunu belirtti. MKK’nın sadece menkul değerler kayıt ve saklama kurumu olduğunu vurgulayan Bolat, sermaye piyasalarındaki tüm işlemlerin ancak bankalar üzerinden ve banka hesaplarına transfer yapılarak gerçekleştirildiğini ifade etti. Bakan Bolat, yeni iftiralar peşinde koşulduğunu belirttiği açıklamasında, "Öyleyse size açık davetim; Türkiye’deki 50’den fazla bankaya şu soruyu sorup öğrenebilirsiniz; ‘Ömer Bolat’a veya bir yakınına MKK’dan ya da Hedef Yatırım’dan bahsettiğiniz 170 milyon lira para transfer işlemi yapılabilmiş midir? Size hodri meydan. Ancak yukarıda belirttiğim ve kanunlar çerçevesinde yapılabilecek finansal muameleler ve ödeme işlemleri konusunda teknik bilgi sahibi bile değilsiniz" açıklamasında bulundu.

"PORTFÖY İŞLEMLERİNİ BİR ŞAHSIN HESABIYMIŞ GİBİ SUNULMASI ABESLE İŞTİGALDİR"

Bakan Bolat, SUKUK hesabının nasıl işlediğini şu ifadelerle anlattı:

"SUKUK olarak ifade edilen kira sertifikaları, birden fazla kişinin tasarruflarını değerlendirebildiği yasal finansal araçlardır. Tasarrufun değerlendirildiği portföyün yalnızca bir şahsa ait bir varlık bütünü olmadığı, farklı yatırımcıların da bu yapı içerisinde yer alabildiği bilinmelidir. Her yatırımcının bu portföy içerisindeki hakkı, kendi payı ile sınırlıdır. Dolayısıyla bir kira sertifikasının toplam ihraç tutarını veya portföy kapsamında gerçekleştirilen bir işlemin tamamının doğrudan bir şahsın hesabıymış gibi sunulması abesle iştigaldir."

Bolat, kendisine yönelik iftiralara ilişkin, "Bu verileri ilgili banka ve aracı kurumlar üzerinden yalan yanlış şekilde sızdırıp, iftira ve tezvirat yayanlara karşı tespiti durumunda gerekli hukuki işlem başlatılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır