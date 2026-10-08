Küçükçekmece'de 1'i polis memuru 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıda 8 gözaltı

Olay, saat 03.40 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanında yaşanmıştı. Edinile bilgiye göre, gece saatlerinde 2 kişi mekanda bulunan B.Ü. isimli şahsı hedef alarak ateş etmişti.

1'İ POLİS MEMURU 2 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ: 8 GÖZALTI

Bu sırada arkadaşlarıyla mekanda bulunan istirahatli polis memuru Kubilay Çınar (40), olaya müdahale etmek istemişti. Ancak saldırganlar Çınar'ı da hedef alarak ateş açmıştı. Olayda 2'si ağır, 3'ü iş yeri çalışanı olmak üzere toplam 5 kişi yaralanmıştı.

SALDIRGANLAR KAYIPLARA KARIŞMIŞTI

Olay sonrası saldırganlar kaçarken, çok sayıda polis ve sağlık ekibi mekana sevk edilmişti. Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan B.Ü'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlenmişti. İstirahatli olan polis memuru ise, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Diğer yaralıların ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SALDIRI ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Olayla ilgili geniş çaplı çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısların bağlantılı oldukları ve gittikleri adresleri tespit etti. Olayı gerçekleştiren 2 şüpheli ile bağlantılı oldukları 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı adreslerde yapılan aramalarda ise olayda kullanılan tabanca ve 1 adet uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Yakalanan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan saldırı anları ile şüphelilerin kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır