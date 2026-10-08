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Küçükçekmece'de 1'i polis memuru 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıda 8 gözaltı

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İstanbul Küçükçekmece'de 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı eğlence mekanındaki silahlı saldırıyla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Saldırı anları ile şüphelilerin yakalandığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 03.40 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanında yaşanmıştı. Edinile bilgiye göre, gece saatlerinde 2 kişi mekanda bulunan B.Ü. isimli şahsı hedef alarak ateş etmişti.

Küçükçekmece de 1 i polis memuru 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıda 8 gözaltı 1

1'İ POLİS MEMURU 2 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ: 8 GÖZALTI

Bu sırada arkadaşlarıyla mekanda bulunan istirahatli polis memuru Kubilay Çınar (40), olaya müdahale etmek istemişti. Ancak saldırganlar Çınar'ı da hedef alarak ateş açmıştı. Olayda 2'si ağır, 3'ü iş yeri çalışanı olmak üzere toplam 5 kişi yaralanmıştı.

Küçükçekmece de 1 i polis memuru 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıda 8 gözaltı 2

SALDIRGANLAR KAYIPLARA KARIŞMIŞTI

Olay sonrası saldırganlar kaçarken, çok sayıda polis ve sağlık ekibi mekana sevk edilmişti. Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan B.Ü'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlenmişti. İstirahatli olan polis memuru ise, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Diğer yaralıların ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Küçükçekmece de 1 i polis memuru 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıda 8 gözaltı 3

SALDIRI ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Olayla ilgili geniş çaplı çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısların bağlantılı oldukları ve gittikleri adresleri tespit etti. Olayı gerçekleştiren 2 şüpheli ile bağlantılı oldukları 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı adreslerde yapılan aramalarda ise olayda kullanılan tabanca ve 1 adet uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Yakalanan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Küçükçekmece de 1 i polis memuru 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıda 8 gözaltı 4

Öte yandan saldırı anları ile şüphelilerin kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Küçükçekmece silahlı saldırı
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