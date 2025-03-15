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Aydın’da 3 günde 53 aranan şahıs yakalandı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
15.03.2025 14:57
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Aydın’da jandarma ekiplerince yapılan üç günlük çalışmada çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı.

Aydın’da 3 günde 53 aranan şahıs yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

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Yapılan üç günlük çalışmalarda 0-2 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 20 şahıs, 2-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 7 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 3 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 3 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 19 şahıs olmak üzere toplam 53 aranan şahıs yakalandı.

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Yakalanan 53 şahıstan 5’inin uyuşturucu suçundan, 5’inin dolandırıcılık suçundan, 3’ünün yaralama suçundan, 2’sinin kasten öldürme suçundan, 2’sinin hırsızlık suçundan ve 36’sınnın diğer suçlardan arandığı tespit edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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