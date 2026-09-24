Aydın'da 5 adrese eş zamanlı kaçakçılık operasyonu: 3 tutuklama

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

KAÇAKÇILIK OPERASYONUNA 5 TUTUKLAMA

Edinilen bilgiye göre, çalışmalar kapsamında il genelinde belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 490 litre etil alkol, 9 şişe içki, 35 litre içki, 107 adet alkol aroması, 81 bin 600 adet dolu makaron, 402 bin 600 adet boş makaron, 137 kilogram açık tütün ve 5 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında H.K., E.B., M.K. ve B.S. isimli 4 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden B.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.K., E.B. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır