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Aydın'da 5 adrese eş zamanlı kaçakçılık operasyonu: 3 tutuklama

Aydın'da kaçakçılık ve sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 5 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda çok miktarda kaçak tütün ve makaron ile etil alkol ve içki ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Aydın'da 5 adrese eş zamanlı kaçakçılık operasyonu: 3 tutuklama

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın da 5 adrese eş zamanlı kaçakçılık operasyonu: 3 tutuklama 1

KAÇAKÇILIK OPERASYONUNA 5 TUTUKLAMA

Edinilen bilgiye göre, çalışmalar kapsamında il genelinde belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 490 litre etil alkol, 9 şişe içki, 35 litre içki, 107 adet alkol aroması, 81 bin 600 adet dolu makaron, 402 bin 600 adet boş makaron, 137 kilogram açık tütün ve 5 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Aydın da 5 adrese eş zamanlı kaçakçılık operasyonu: 3 tutuklama 2

Operasyon kapsamında H.K., E.B., M.K. ve B.S. isimli 4 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden B.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.K., E.B. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Aydın kaçakçılık
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