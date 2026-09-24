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Hazar Denizi’nde facia: 9 asker hayatını kaybetti, 7’si aranıyor

Kazakistan'ın güneybatısındaki Mangıstau bölgesinde Hazar Denizi kıyısında düzenlenen deniz tatbikatı sırasında, hava şartlarının aniden kötüleşmesi nedeniyle 19 asker denize sürüklendi. Kazakistan Savunma Bakanlığı, olayda 9 askerin hayatını kaybettiğini, kurtarılan 3 askerden 1'inin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Hazar Denizi’nde facia: 9 asker hayatını kaybetti, 7’si aranıyor

Kazakistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneybatısında yer alan Mangıstau bölgesinde Hazar Denizi kıyısında Kazakistan Deniz Kuvvetleri personeli tarafından yürütülen tatbikat sırasında kaza meydana geldi.

Aniden kötüleşen hava koşulları ve şiddetlenen rüzgarın etkisiyle 19 askerin dalgalara kapılarak denize sürüklendiği belirtildi.

Hazar Denizi’nde facia: 9 asker hayatını kaybetti, 7’si aranıyor 1

KAYIP OLAN 7 ASKERİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olayda ilk belirlemelere göre 9 askerin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Denizden çıkarılan 3 askerden 1'inin hastanede tedavi altına alındığı, kayıp durumda bulunan 7 askeri arama çalışmalarının ise sürdüğü aktarıldı.

Arama kurtarma operasyonlarına Acil Durumlar Bakanlığı personeli, havacılık birimleri ve ilgili diğer kurumların katıldığı bildirildi.

Hazar Denizi’nde facia: 9 asker hayatını kaybetti, 7’si aranıyor 2

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Mangistau eyaletinde askeri tatbikat sırasında meydana gelen olayda, hayatını kaybeden askerler için 25 Eylül’ün "ulusal yas günü" ilan edilmesine yönelik kararnameyi imzaladı.

Tokayev, olayda hayatını kaybeden askerlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı diledi, hükümete de olayın tüm yönleriyle araştırılması ve hayatını kaybeden askerlerin ailelerine gerekli desteğin sağlanması için gereken tüm tedbirlerin alınması talimatını verdi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kazakistan kaza
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