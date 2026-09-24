Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması açıklaması: "Türkiye ekonomisine yönelik bir risk yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türkevi'nde değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNE YÖNELİK BİR RİSK YOK"

Fon soruşturması hakkındaki bir soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında, belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorun. Ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk yok. Yargımız kapsamlı soruşturma başlattı; gözaltılar ve tutuklamalar oldu. Sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap sorulacaktır. Benzer bir problemin yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Veto mekanizması kaldırılsın, sadece 5 üyeyi koruyan BM modelinden, bütün üyeleri kuşatan mekanizmaya geçelim. Genel Kurul'u güçlü, kuvvetli, etkin kılalım. Dünyanın sorunlarına 5 üye değil, bütün üyeler çözüm sunsun ve kararlar alsın. Çünkü dünyanın artık yeni duvarlara değil, yeni köprülere ihtiyacı var."

"TÜRKİYE YUNANİSTAN'IN DÜŞMANI DEĞİL, KOMŞUSU"

"Türkiye Yunanistan'ın düşmanı değil, komşusu, NATO şemsiyesi altında müttefikidir. İki ülke ilişkileri seçim malzemesi yapılmayacak kadar nazik ve mühimdir. Yunanistan'ın iç siyasetiyle ilgilenmek gibi bir derdimiz yok. Yunanistan'da seçim olur, hükümet değişir, muhalefet değişir. Bunlar bizim meselemiz değil."

"Irak'la terör konularını değil, Kalkınma Yolu'nu, ticaret hacmimizi artırmayı, istikrarı, refahı daha fazla konuşmak istiyoruz. Süreç olumlu ilerliyor."

"Terör endüstrisinin paydaşları bu defterlerin kapanmasını tabii ki istemiyor. Ama biz bunlara bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

"Cumhur İttifakı ve devlet olarak bu konuda kararlıyız. Süreç ilerliyor ve inşallah neticeye de uzak olmayan bir zamanda ulaşacağız."

F-35 PROGRAMI

"Sayın Trump'la ilişkimiz Türkiye-ABD ilişkilerine de ivme kazandırdı. İki ülke işbirliği, bir önceki yönetim dönemine nazaran hayli mesafe almış durumda. Kendisi Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusunda olumlu bir irade ortaya koydu. Biz de bu iradenin artık somut adımlara dönüşmesini bekliyoruz"

"İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞI SÜRÜYOR"

"İsrail saldırganlığını sürdürmekte, barışı baltalamakta. İsrail'e başta ABD ve uluslararası toplum bu plana (Gazze Planı) uymak zorunda olduğunu öğretmeli"

"HÜRMÜZ AÇILMALI"

"Sorunların diyalog yoluyla çözülmesinin anahtarı olarak Hürmüz açılmalı. Bir an evvel müzakere zeminine dönülmesi gerektiğini muhataplarımıza anlatıyoruz"

"Yeniden tahıl koridorunu tesis etmek için gayretlerimizi artırdık. Konuyu Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ele aldım, kendisinden aldığım cevap olumlu"

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır