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Dünyanı gözü Trump-Şi görüşmesinde! Büyük gündem maddesini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmenin "büyük" gündem maddelerinden birinin yapay zeka olacağını bildirdi.

Dünyanı gözü Trump-Şi görüşmesinde! Büyük gündem maddesini açıkladı

Trump, Beyaz Saray'da ağırlayacağı Şi ile yapacağı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"BÜYÜK GÜNDEM YAPAY ZEKA"

Bugünün "büyük bir gün" olduğunu ifade eden Trump, "süper zeka" şeklinde adlandırılmasını önerdiği yapay zeka teknolojisinin Şi ile görüşmede "büyük" gündem maddelerinden biri olacağını açıkladı.

Dünyanı gözü Trump-Şi görüşmesinde! Büyük gündem maddesini açıkladı 1

Trump, yapay zekaya ilişkin, "Ben şu anki haliyle aynen devam etmesini istiyorum. Çin'in tutumu da bu şekilde. Bizim koruma tedbirleri mekanizmamız Adalet Bakanlığıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanı gözü Trump-Şi görüşmesinde! Büyük gündem maddesini açıkladı 2

"GÜÇLÜ, ZİNDE, FORMDA VE HER ZAMANKİNDEN İYİ GÖRÜNÜYORDU"

Başka bir paylaşımında da Şi ile eşi Pıng Liyüen'i dün Maryland eyaletindeki Andrews Hava Üssü'nde karşılamasına değinen Trump, "Devlet Başkanı Şi ile dün havalimanında bir araya geldik ve güçlü, zinde, formda ve her zamankinden iyi görünüyordu. Tabii Bayan Şi de güzeldi." ifadelerini kullandı.
Dünyanı gözü Trump-Şi görüşmesinde! Büyük gündem maddesini açıkladı 3
ABD'ye son ziyaretini 2015'te yapan Şi, 11 yıl aradan sonra 3 günlük resmi ziyaret için bu ülkeye tekrar geldi.

Bugün iki lider arasında yapılacak görüşmelerde tarifeler, teknoloji kısıtlamaları ve nadir toprak elementlerinin ihracatı gibi ticari anlaşmazlıkların, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın yanı sıra yapay zeka güvenliğinin ele alınması bekleniyor.
Dünyanı gözü Trump-Şi görüşmesinde! Büyük gündem maddesini açıkladı 4
Trump, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünde yaptığı konuşmada, "yapay" kelimesinin bu teknolojiyi "sahte" gibi gösterdiğini belirterek, "Şu andan itibaren tüm ABD belgeleri ve umarım tüm dünya belgeleri 'yapay' yerine çok daha doğru olan 'süper' terimini kullanacak şekilde değiştirilecek." açıklamasını yapmıştı.

TRUMP RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

ABD Başkanı Trump, 3 günlük resmi ziyaret için Washington'a gelen Çin Devlet Başkanı Şi'yi askeri törenle karşıladı.

En üst düzey protokolün uygulandığı törende, Trump ile eşi Melania Trump, Şi ile eşi Peng Liyuan’ı kapıda karşılarken, iki lider tokalaştıktan sonra Beyaz Saray'dan içeri girdi.
Dünyanı gözü Trump-Şi görüşmesinde! Büyük gündem maddesini açıkladı 5


İki lider arasındaki görüşmelerin ardından akşam saatlerinde Trump, Şi onuruna resmi bir yemek verecek. Liderlerin cuma günü yeniden Beyaz Saray'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Dünyanı gözü Trump-Şi görüşmesinde! Büyük gündem maddesini açıkladı 6

Üst düzey bir ABD'li yetkiliye göre, perşembe günkü devlet yemeğine Jeff Bezos, Elon Musk, Sundar Pichai, Michael Dell, Jensen Huang, Sam Altman, Jane Fraser ve Tim Cook gibi önde gelen ABD'li iş dünyası temsilcileri katılacak.
Dünyanı gözü Trump-Şi görüşmesinde! Büyük gündem maddesini açıkladı 7


Şi'nin ziyareti, "2015'ten sonraki ilk Washington ziyareti" olarak kayıtlara geçti.

Dünyanı gözü Trump-Şi görüşmesinde! Büyük gündem maddesini açıkladı 8
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin Donald Trump
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