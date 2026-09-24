Edirne’de 274 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu: 7 şüpheli adliyede

Edinilen bilgilere göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yapılan analizlerde, şüphelilerin yasa dışı bahis kapsamında yaklaşık 274 milyon 744 bin 961 liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi.

Çalışmaların ardından ekipler, 9 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır