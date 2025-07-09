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Aydın'da 95 bin TL'lik altın çalan çocuk bakıcısı yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çocuk bakıcısı olarak işe alınan ve evde bulunan 95 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını çalan kadın, polis ekiplerince yakalandı.

Aydın'da 95 bin TL'lik altın çalan çocuk bakıcısı yakalandı
Begüm Özkaynak

Olay, Yenimahalle 82 Sokak üzerinde 8 Temmuz Salı günü saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.G. isimli vatandaşın evinde sakladığı 95 bin TL değerindeki ziynet eşyaları çalındı. Altınlarının çalındığını fark eden Ş.G., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan titiz çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını, Ş.G.'nin çocuklarına bakıcı olarak işe aldığı A.B. isimli çocuk bakıcısının yaptığı tespit edildi. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda A.B., çaldığı ziynet eşyalarının bir kısmı ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan ve gerekli işlemlerinin ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen A.B., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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