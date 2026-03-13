Aydın'da acı olay! Vagonda ölü bulundu

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesinde kepçe operatörü olarak çalışan 55 yaşındaki Zafer Ercüment Pınar, kaldığı vagonda ölü bulundu.

Olay, Atça Mahallesi'ndeki istasyon bölgesinde bulunan ve TCDD personelinin kullanımına ayrılan vagonlarda meydana geldi. Bölgede görev yapan kepçe operatörü Zafer Ercüment Pınar'dan haber alamayan mesai arkadaşları, sabah saatlerinde kaldığı vagona gitti. Vagona giren arkadaşları, Pınar'ı hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kontrolde, Pınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Pınar'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

