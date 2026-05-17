Motosikletiyle karanlıkta kaldırıma çarptı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün karanlık yolda kaldırımı fark etmediği motosiklet devrildi. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Side Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Side istikametinden gelip Kumköy istikametine gitmekte olan Gökhan Kaplan’ın kullandığı motosiklet 653 sokak kavşağına yaklaştığı sırada kaldırıma çarparak devrildi. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Özlem K. yaralandı.

Yetersiz aydınlatma kaza yaptırdı
Yaralı, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, Kaza yapan motosiklet sürücüsü Gökhan Kaplan, en fazla 40 kilometre hızla gittiğini belirterek "Yoldaki sokak lambalarının yanmaması nedeniyle maalesef kaldırımı görmeyerek kaldırıma çarptım ve devrildik. Yetkililerden bu aydınlatmaları yapmalarını istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

