Batı Karadeniz’de gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Düzce Valiliği, Batı Karadeniz’de gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yağışın bugün saat 12.00 ile 18.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.

Düzce Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısını paylaştı. Yapılan uyarıda "17 Mayıs 2026 Pazar öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Bolu, Karabük, Düzce ile Zonguldak ve Bartın’ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Yağış Düzce’de etkisini göstermeye başladı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

