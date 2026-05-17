HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Taksim! Kazmayla esnafa saldıran şahıslar tekme tokat dayak yedi

İçerik devam ediyor

Taksim Meydanı’nda bir dönerciye gelen 2 kişi, iddiaya göre çalışanlara küfür ederek yemek istedi. Şahıslar esnaf tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Daha sonra kazma alan şahıslar dönerciye geri gelerek esnafa saldırdı. Esnaf da karşılık verince olay büyüdü ve meydanda tekmeli yumruklu kavga çıktı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Olay, 15 Mayıs Cuma günü öğle saatlerinde Beyoğlu Taksim Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre olayda, 2 kişi dönerci çalışanlarının yanına gelerek bağırıp küfür ederek yemek istedi.

Yer: Taksim! Kazmayla esnafa saldıran şahıslar tekme tokat dayak yedi 1

KAZMA ALIP ESNAFA SALDIRDILAR

Çalışanların 2 kişiyi uzaklaştırmasının ardından şüpheliler meydandaki belediye çalışmasının bulunduğu alana giderek buradan kazma aldı. Bir süre sonra geri dönen 2 kişi ellerindeki kazmayla esnafa saldırdı.

Yer: Taksim! Kazmayla esnafa saldıran şahıslar tekme tokat dayak yedi 2

MEYDANDA TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI

Kazmayla saldırıya uğrayan esnaf da şüphelilere karşılık verdi. Meydandaki tekmeli yumruklu kavga sırasında çevredeki vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafları ayırırken, kavgaya karışan kişiler gözaltına alındı.

Yer: Taksim! Kazmayla esnafa saldıran şahıslar tekme tokat dayak yedi 3

SALDIRI ANI KAMERADA

Yaşananlar hem çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına hem de vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin ellerindeki kazmayla esnafa doğru koştuğu, ardından da taraflar arasında arbede yaşandığı anlar görülüyor. Görüntülerde polis ekiplerinin kavgaya müdahale ettiği anlar de yer alıyor
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Sessiz Katil' uyarısı: Sinsi sinsi ilerliyor!'Sessiz Katil' uyarısı: Sinsi sinsi ilerliyor!
Karaman’da bariyerlere çarpan tır refüje düştü: 1 yaralıKaraman’da bariyerlere çarpan tır refüje düştü: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
taksim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Rasim Ozan Kütahyalı telefonun şifresini vermedi! "Soruşturmadaki deliller çok sağlam"

Rasim Ozan Kütahyalı telefonun şifresini vermedi! "Soruşturmadaki deliller çok sağlam"

Deniz Hümmet!, Jorge Jesus ve Ronaldo'yu yıkıp kupayı kaptı!

Deniz Hümmet!, Jorge Jesus ve Ronaldo'yu yıkıp kupayı kaptı!

İşte Eurovision 2026 birincisi olan ülke! Tepkilerin odağındaki İsrail ise...

İşte Eurovision 2026 birincisi olan ülke! Tepkilerin odağındaki İsrail ise...

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Kilosu 2 bin TL'ye satılıyor: Yoğun ilgi var

Kilosu 2 bin TL'ye satılıyor: Yoğun ilgi var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.