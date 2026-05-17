Yer: Taksim! Kazmayla esnafa saldıran şahıslar tekme tokat dayak yedi

Olay, 15 Mayıs Cuma günü öğle saatlerinde Beyoğlu Taksim Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre olayda, 2 kişi dönerci çalışanlarının yanına gelerek bağırıp küfür ederek yemek istedi.

KAZMA ALIP ESNAFA SALDIRDILAR

Çalışanların 2 kişiyi uzaklaştırmasının ardından şüpheliler meydandaki belediye çalışmasının bulunduğu alana giderek buradan kazma aldı. Bir süre sonra geri dönen 2 kişi ellerindeki kazmayla esnafa saldırdı.

MEYDANDA TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI

Kazmayla saldırıya uğrayan esnaf da şüphelilere karşılık verdi. Meydandaki tekmeli yumruklu kavga sırasında çevredeki vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafları ayırırken, kavgaya karışan kişiler gözaltına alındı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Yaşananlar hem çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına hem de vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin ellerindeki kazmayla esnafa doğru koştuğu, ardından da taraflar arasında arbede yaşandığı anlar görülüyor. Görüntülerde polis ekiplerinin kavgaya müdahale ettiği anlar de yer alıyor

Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır