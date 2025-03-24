Aydın'da aile cinayeti! Baba, oğlunu öldüren kardeşini tabancayla vurdu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde aile cinayeti yaşandı. A.C.Ö., oğlu Ertan Özkaya'yı öldüren, kendi kardeşi F.Ö. ile oto yıkamacıda karşılaştı.

İKİLİ ARASINDA ARBEDE YAŞANDI!

A.C.Ö., kardeşi F.Ö.'ye yanında getirdiği tabancayla 3 el ateş etti. F.Ö., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu sırada silah tutukluk yaptı.

Ardından ikili arasında arbede de yaşandı.

Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Otomobiline giderek pompalı tüfeğini alan A.C.Ö. tekrar olay yerine döndü. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bir süre elinde pompalı tüfekle bekleyen A.C.Ö., daha sonra silahını bırakıp teslim oldu.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan F.Ö. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan F.Ö.'nün tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır