Aydın’da bayram yağışlı geçecek! Bayramda hava nasıl olacak?

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kalırken Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından bayram hava tahmin raporu paylaşıldı.

Aydın’da bayram yağışlı geçecek! Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre Ramazan Bayramı boyunca Aydın’da yağışlı hava etkili olacak.

BAYRAM HAFTASI HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan değerlendirmelere göre il genelinde bayram boyunca Aydın’da yağışlı hava etkili olacak. Arife günü Aydın merkez ve batısı dışında kalan yerler aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı geçecek.

Rüzgar, bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yerel olarak fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esecek. Bayramın birinci günü il genelinde hava aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı geçecek.

Yağışlar iç kesimlerde rakımı yüksek alanlarda karla karışık yağmur şeklinde görülecek. Rüzgar, bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yerel olarak fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esecek.

Bayramın ikinci günü Aydın merkez ve batısı dışında kalan yerler aralıklı yağmurlu olacak. Bayramın üçüncü günü Aydın’ın batısı dışında kalan yerler aralıklı yağmurlu olacak.

Arife günü ve Ramazan Bayramında Aydın’da beklenen sıcaklıklar ise arife günü en düşük 9 en yüksek 20 derece, bayramın birinci günü en düşük 8 en yüksek 17derece, bayramın ikinci günü en düşük 8 en yüksek 17 derece, bayramın üçüncü günü ise en düşük 9 en yüksek 20 derece şeklinde olacak.

Aydın’da bayram yağışlı geçecek! Bayramda hava nasıl olacak? 1

"YAĞIŞLI VE SOĞUK HAVANIN ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR"

Meteoroloji’den yapılan açıklamada "Bölgemizin 18 Mart 2026 Çarşamba gününden itibaren yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Bölgemizin 19 Mart Arife Günü ve 20-22 Mart Bayram günlerinde yağışlı ve soğuk havanın etkisi altında kalması bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, rakım olarak yüksek dağlık alanlarda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında ve yer yer üstünde seyreden hava sıcaklıklarının azalarak, bayram süresince mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredeceği tahmin ediliyor" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çeşitli suçlardan yakalanan 21 şüpheli tutuklandıÇeşitli suçlardan yakalanan 21 şüpheli tutuklandı
Samsun’da 23 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandıSamsun’da 23 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

En Çok Okunan Haberler
Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

CANLI | İran: Süper ağır sistemler devreye alındı

CANLI | İran: Süper ağır sistemler devreye alındı

Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber! Efsaneler 17'lik harika çocuğa çıldırdı: "Aslan'a karşı kesin 11 oynamalı..."

Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber! Efsaneler 17'lik harika çocuğa çıldırdı: "Aslan'a karşı kesin 11 oynamalı..."

Başörtülü pozlarını paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü

Başörtülü pozlarını paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü

Trafikte hız sınırını aşanlara kademeli ceza: Limitler değişti!

Trafikte hız sınırını aşanlara kademeli ceza: Limitler değişti!

‘2027’de duyuracaklar’ İslam Memiş 'Bela' deyip uyardı

‘2027’de duyuracaklar’ İslam Memiş 'Bela' deyip uyardı

