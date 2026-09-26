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Aydın’da belediye personeli tarlada silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Aydın’ın İncirliova ilçesinde belediye personeli Sezgin Keçeci (49), bir tarlada başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Aydın’da belediye personeli tarlada silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Olay, İncirliova ilçesine bağlı Karabağ Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçe arasından silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BELEDİYE PERSONELİ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, İncirliova Belediyesi’nde görev yapan Sezgin Keçeci’yi tarlada kanlar içerisinde buldu. Keçeci’nin yanında bir tüfek olduğu belirlenirken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 49 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Aydın’da belediye personeli tarlada silahla vurulmuş halde ölü bulundu 1

TARLADA SİLAHLA VURULMUŞ

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Keçeci’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Birimi’ne gönderildi. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Keçeci’nin ölümü, ailesi ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Aydın ölü bulundu personel
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