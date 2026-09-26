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MSB, Somali’de ihtiyaç sahibi gazi ve ailelerine destek oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı tarafından Somali’de ihtiyaç sahibi gazi ve gazi ailelerine yönelik yardım faaliyetinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

MSB, Somali’de ihtiyaç sahibi gazi ve ailelerine destek oldu

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Sivil-Asker İş Birliği faaliyetleri kapsamında Somali’de ihtiyaç sahiplerine destek olunmaya devam edildiği belirtildi.

MSB, Somali’de ihtiyaç sahibi gazi ve ailelerine destek oldu 1

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN SOMALİ'DE GAZİLERE YARDIM

19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında Somali Asker Hastanesi’nde ihtiyaç sahibi gazi ve gazi ailelerine 40 adet tekerlekli sandalye teslim edildi. Faaliyet kapsamında ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapılırken, çocuklara ise top, oyuncak ve çeşitli giyim malzemeleri dağıtıldı.

MSB, Somali’de ihtiyaç sahibi gazi ve ailelerine destek oldu 2

Bakanlık, gerçekleştirilen yardımlarla Somali’de ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlandığını bildirdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Somali
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