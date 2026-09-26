MSB, Somali’de ihtiyaç sahibi gazi ve ailelerine destek oldu

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Sivil-Asker İş Birliği faaliyetleri kapsamında Somali’de ihtiyaç sahiplerine destek olunmaya devam edildiği belirtildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN SOMALİ'DE GAZİLERE YARDIM

19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında Somali Asker Hastanesi’nde ihtiyaç sahibi gazi ve gazi ailelerine 40 adet tekerlekli sandalye teslim edildi. Faaliyet kapsamında ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapılırken, çocuklara ise top, oyuncak ve çeşitli giyim malzemeleri dağıtıldı.

Bakanlık, gerçekleştirilen yardımlarla Somali’de ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlandığını bildirdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır