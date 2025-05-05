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Aydın’da bir evin mutfağında patlamanın ardından yangın çıktı: 1 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir evin mutfak kısmında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Doğalgaz sızıntısından kaynaklandığı belirtilen ve 1 kişinin yaralandığı olayda itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, evin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Aydın’da bir evin mutfağında patlamanın ardından yangın çıktı: 1 yaralı

Olay, saat 21.00 sıralarında Yenikent Mahallesi 30 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre Yusuf E. (21) mutfakta ocağı yakmaya çalışırken, doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi.

Binada korku ve paniğe neden olan patlamanın ardından evde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve doğalgaz ile ilgili görevliler sevk edildi. Yusuf E.’nin patlama sırasında ağır şekilde yaralandığı belirlendi. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Görevliler ise doğalgazı keserek yangının yayılmasını önledi.

Evde çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evin mutfak kısmının kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili incele başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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yangın Aydın
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