HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Aydın'da bir müezzin'in acı ölümü! Öğle namazını kıldırdı, kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Aydın’ın Efeler ilçesinde ASTİS Camii’nde görevli müezzin, cemaate öğle namazı kıldırdıktan sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Aydın'da bir müezzin'in acı ölümü! Öğle namazını kıldırdı, kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Begüm Özkaynak

Efeler Karacaahmet Türbe Camii Müezzin Kayyımı Fahrettin Uçar (57), görevlendirildiği ASTİS Camii’nde öğle namazını kıldırdıktan sonra imam odasında bir anda fenalaştı. Yapılan ihbar üzerine sağlık ekipleri camiye geldi. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği tespit edilen Uçar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Uçar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Uçar’ın cenazesinin yarın cuma namazını müteakip Bey Camii'nden kaldırılarak Tepecik Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beyoğlu'nda dehşet! Tartıştığı kardeşini öldürüp ardından intihar ettiBeyoğlu'nda dehşet! Tartıştığı kardeşini öldürüp ardından intihar etti
Samsun'da 126 işçi yediği tavuktan zehirlendi!Samsun'da 126 işçi yediği tavuktan zehirlendi!

Anahtar Kelimeler:
Müezzin Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer:Konya... Cinsel organını kesip kalbini söktü! Her detayı korkunç

Yer:Konya... Cinsel organını kesip kalbini söktü! Her detayı korkunç

Arda Güler'den çok duygusal mektup! "Artık zamanı geldi..."

Arda Güler'den çok duygusal mektup! "Artık zamanı geldi..."

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı kadın camdan atlamıştı! HSK'dan eşini aldatan savcıya ceza

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı kadın camdan atlamıştı! HSK'dan eşini aldatan savcıya ceza

Beyaz duman çıktı! Katoliklerin yeni papası ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu

Beyaz duman çıktı! Katoliklerin yeni papası ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu

Altını olanlar harekete geçti! Tercihler değişti 'Artık kimse istemiyor'

Altını olanlar harekete geçti! Tercihler değişti 'Artık kimse istemiyor'

Almanya Başbakanı Friedrich Merz "ulusal acil durum" ilan etti

Almanya Başbakanı Friedrich Merz "ulusal acil durum" ilan etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.