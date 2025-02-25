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Aydın’da deniz suyu çekildi: Balıkçı Tekneleri Karaya Oturdu! Yunanistan depremlerinin etkisi hala devam ediyor mu?

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
25.02.2025 09:24
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Aydın’ın denize kıyısı olan Söke, Didim ve Kuşadası ilçeleri arasında yer alan Karina Bölgesi’nde deniz suyu, yaklaşık 30 metre geri çekildi. Bu olağan dışı doğal olay, yerel halk tarafından soğukkanlılıkla karşılanırken, bazı deniz araçlarının karaya oturduğu gözlemlendi. Bölge sakini balıkçı Nihat Kaya’da açıklamalarda bulundu. Yunanistan’daki depremlerle bağlantılı mı? Detaylar haberimizde…

Aydın’da deniz suyu çekildi: Balıkçı Tekneleri Karaya Oturdu! Yunanistan depremlerinin etkisi hala devam ediyor mu?

Aydın’ın balıkçılık açısından önemli merkezlerinden biri olan Söke Eskidoğanbey Köyü yakınlarındaki Karina’da deniz suyunun çekilmesi, bölgede alışılmadık manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu.

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“HER YIL YAŞANIYOR AMA BU YIL UZUN SÜRDÜ”

Çekilmenin ardından, bazı balıkçı teknelerinin karaya oturduğu, sahilde ilginç görüntülerin oluştuğu bildirildi. Balıkçılar, bu tür gel-git olaylarının her yıl yaşandığını, ancak bu yıl su çekilmesinin daha fazla ve uzun süreli olduğunu ifade ettiler.

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“YUNANİSTAN MERKEZLİ DEPREMLERLE İLGİSİ YOK”

Bölgedeki deniz suyunun geri çekilmesinin, Karina Bölgesi’nde meydana gelen gel-git olaylarından kaynaklandığı belirtiliyor. Söke’nin Eskidoğanbey Köyü’nde balıkçılık yapan Nihat Kaya, "Dışarıdan gelen ve deniz suyu çekilmesine ilk defa şahit olanlar durumdan endişe duyuyor. Biz bu bölgede çocukluğumuzdan beri balıkçılık yaparız. Bizler bu duruma alıştık. Bazıları komşumuz Yunanistan merkezli depremlerden kaynaklandığını sanıp endişe ediyor ama bizim için anormal bir durum yok" diye konuştu.

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YAKIN ZAMANDA NORMALE DÖNECEKMİŞ

Karina’da meydana gelen bu olay, bölge halkı ve turistler için oldukça ilgi çekici bir manzara oluştururken, deniz araçlarının zarar görmemesi için gerekli önlemler alınması gerektiği de hatırlatıldı. Karina’daki deniz suyu çekilmesi, deniz canlılarının yaşam alanlarında da bazı değişikliklere yol açmış olabilir, ancak bu tür doğal olaylar, yıllardır bölgede yaşanan normal bir olay olarak kabul ediliyor.

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Bölge sakinleri, yıllardır bu tür durumlarla karşılaştıkları için paniğe kapılmadıklarını belirterek, bu olayın geçici olduğunu ve yakın zamanda normale döneceğini düşünüyorlar.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Söke balıkçı teknesi deniz çekilmesi balıkçılar
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