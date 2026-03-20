Aydın'da düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

Aydın'da meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayda hayatını kaybedenlerin eski Aydınspor Kulübü Başkanı Erhan Özlüer ile kardeşi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 16.45 sıralarında Girne Mahallesi'ndeki bir fırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özlüer kardeşler yeni alıp işletmeye başlattıkları öğrenilen fıranda silahlı saldırıya uğradı. Olayda Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

SİLAHLI SALDIRIDA 2 KİŞİ ÖLDÜ: BİRİSİ AYDINSPOR ESKİ BAŞKANININ KARDEŞİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda fırında bulunan 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren U.K. isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Güvenlik güçleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet Aydın silahlı saldırı
