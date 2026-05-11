HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Ersoy, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i Cumhuriyet Müzesi'nde ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’i Cumhuriyet Müzesi’nde ağırladı. Ziyaret kapsamında Bakan Ersoy, Cumhuriyetimizin siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olan ve uzun yıllar II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası olarak hizmet veren tarihî yapıyı Yargıtay Başkanı Kerkez’e gezdirdi.

Bakan Ersoy, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i Cumhuriyet Müzesi'nde ağırladı

Cumhuriyet dönemine ait çok sayıda belge, fotoğraf, eşya ve tarihî eserin yer aldığı müzede gerçekleştirilen ziyarette, Türkiye’nin kültürel mirasının korunması, tarih bilincinin gelecek nesillere aktarılması ve millî hafızayı yaşatan mekânların önemi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Bakan Ersoy, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez i Cumhuriyet Müzesi nde ağırladı 1

Cumhuriyetin ilk yıllarına tanıklık eden salonları gezen Bakan Ersoy ve Yargıtay Başkanı Kerkez, müzede yürütülen koruma ve sergileme çalışmaları hakkında da bilgi aldı. Ziyaret boyunca Cumhuriyet Müzesi’nin Türkiye’nin demokrasi tarihi açısından taşıdığı sembolik değer ön plana çıktı.

Bakan Ersoy, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez i Cumhuriyet Müzesi nde ağırladı 2

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ziyaretin ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin hafızasında özel bir yere sahip olan ve II. TBMM Binası olarak millet iradesine ev sahipliği yapan Cumhuriyet Müzemizde Yargıtay Başkanımız Sayın Ömer Kerkez’i ağırladık.

Bakan Ersoy, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez i Cumhuriyet Müzesi nde ağırladı 3

Tarihimize tanıklık eden bu anlamlı mekânda gerçekleşen ziyarette, ortak değerlerimiz ve kültürel mirasımız üzerine değerlendirmelerde bulunduk.
Nazik ziyaretleri için Yargıtay Başkanımıza teşekkür ediyorum."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'den Burcu Köksal hamlesiCHP'den Burcu Köksal hamlesi
“Eksisi Erdoğan’a yazıyor” çıkışı! Bir çakar tepkisi daha: “Vurulacağımı bilsem yol vermiyorum”“Eksisi Erdoğan’a yazıyor” çıkışı! Bir çakar tepkisi daha: “Vurulacağımı bilsem yol vermiyorum”

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Nuri Ersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcıyı 850 bin TL dolandırdılar! Bakın hangi meslekle kandırdılar

Savcıyı 850 bin TL dolandırdılar! Bakın hangi meslekle kandırdılar

THY uçağında hareketli dakikalar! Acil çıkıştan tahliye edildiler

THY uçağında hareketli dakikalar! Acil çıkıştan tahliye edildiler

Fenerbahçe'ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastı

Fenerbahçe'ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastı

Çok fena dolandırıldı! Tapu zamanı gelince yıkıldı

Çok fena dolandırıldı! Tapu zamanı gelince yıkıldı

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

Çalışanı ilgilendiriyor: İsa Karakaş hesapladı '18 bin TL ilave ödeme'

Çalışanı ilgilendiriyor: İsa Karakaş hesapladı '18 bin TL ilave ödeme'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.