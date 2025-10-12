HABER

Aydın'da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Aydın'da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Hüseyin Kara yönetimindeki otomobil, İkiçeşmelik Mahallesi Cafer Kotan Parkı önünde park halindeki kamyonetin arka kısmına çarptı.

Haber verilmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Kara ve araçtaki Mehmet Yetim, Mehmet Temiz ve Ege Çevirgen yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

