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Aydın'da feci kaza... İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Aydın'da feci kaza... İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Aydın-Muğla karayolu üzerinde Çiftlikköy Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çine ilçesinden Efeler istikametine seyir halinde olan Köksal T.A. idaresindeki 41 AIM 616 plakalı otomobil, Çiftlikköy’den karayoluna çıkan Mustafa Satıcı idaresindeki 09 EG 282 plakalı otomobile çarptı.
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AĞIR YARALI KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddeti ile her iki araç savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Mustafa Satıcı olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta yolcu konumunda bulunan Mahmut Bengi ise kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

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SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Diğer araçta yolcu konumunda bulunan Kamil A., Hatice A. ve Burak A. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücü Köksal T.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. 3 kişinin yaralandığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aydın
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